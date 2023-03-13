Кабанов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1894
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1894
Отец: Кабанов Петр Иванович
Мать: Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1940