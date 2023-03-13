Кабанов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1894

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1894

Отец: Кабанов Петр Иванович

Мать: Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1940
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