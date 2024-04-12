Купревич Семен Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Сын: Купревич Виктор Семенович
Мать ребёнка: Купревич Параскева Адамовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Бернякович Иустина Семенова
Мать ребёнка: Купревич Параскева Адамовна
Рождение ребёнка
07.03.1868 ст.
Сын: Купревич Мартин Семенович
Мать ребёнка: Купревич Параскева Адамовна
Рождение ребёнка
16.07.1870 ст.
Сын: Купревич Владимир Семенович
Мать ребёнка: Купревич Параскева Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно