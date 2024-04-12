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Купревич Семен Маркович

Место рождения

Крути, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Купревич Марк Васильевич

Мать: Купревич Розалия Ивановна

Крути, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Купревич Виктор Семенович

Мать ребёнка: Купревич Параскева Адамовна

Крути, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Бернякович Иустина Семенова

Мать ребёнка: Купревич Параскева Адамовна

Крути, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.03.1868 ст.

Сын: Купревич Мартин Семенович

Мать ребёнка: Купревич Параскева Адамовна

Крути, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
16.07.1870 ст.

Сын: Купревич Владимир Семенович

Мать ребёнка: Купревич Параскева Адамовна

Крути, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купревич Параскева Адамовна

Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Крути, Мядельский район, Минская область
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