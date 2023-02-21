Архипов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1900
Дата смерти04.01.1982
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1900
Бракосочетание
18.11.1921
Рождение ребёнка
12.07.1923
Рождение ребёнка
?.08.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Архипова Агрипина Осиповна
Смерть
04.01.1982