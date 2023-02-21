Архипов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1900

Дата смерти

04.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1900 г.р.
1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1900

Отец: Архипов Михаил Иванович

Мать: Архипова Анастасия Антоновна

Бракосочетание
18.11.1921

Жена: Архипова Агрипина Осиповна

Рождение ребёнка
12.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Агрипина Осиповна

Рождение ребёнка
?.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Агрипина Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Агрипина Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Агрипина Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Агрипина Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Агрипина Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Архипова Агрипина Осиповна

Смерть
04.01.1982
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