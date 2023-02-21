Кособокова Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1926 и 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1926 и 1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1956 и 1959
Дочь: Гладкая Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Кособоков Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
Между 1958 и 1961
Дочь: Власова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Кособоков Виктор Сергеевич
Смерть
Неизвестно