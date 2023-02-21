Кособокова Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кособокова Клавдия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1926 и 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1926 и 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1956 и 1959

Дочь: Гладкая Наталия Викторовна

Отец ребёнка: Кособоков Виктор Сергеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1958 и 1961

Дочь: Власова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Кособоков Виктор Сергеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
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