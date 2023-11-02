Флейшман Прокопий Леонидович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Флейшман Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Флейшман Надежда Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Флейшман Евгения Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Флейшман Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно