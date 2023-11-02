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Флейшман Прокопий Леонидович

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Флейшман Леонид Григорьевич

Мать: Флейшман (Павловская) Анастасия Акепсимовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Флейшман Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Флейшман Надежда Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Флейшман Евгения Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Флейшман Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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