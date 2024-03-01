Окунева Степанида Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева Степанида Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Дочь: Зубова (Окунева) Агрипина Евсеева

Отец ребёнка: Окунев Евсей Фадеев

Окуневской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.

Сын: Окунев Михаил Евсеев

Отец ребёнка: Окунев Евсей Фадеев

Окуневской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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