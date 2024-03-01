Окунева Степанида Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Дочь: Зубова (Окунева) Агрипина Евсеева
Отец ребёнка: Окунев Евсей Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.
Сын: Окунев Михаил Евсеев
Отец ребёнка: Окунев Евсей Фадеев
Смерть
Неизвестно