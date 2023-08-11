Юсупова Раушания Идрисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камалов Идрис
Мать: Камалова Эхликамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупова Руфия Рафиковна
Отец ребёнка: Юсупов Рафик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юсупов Рафик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупова Алсу Рафиковна
Отец ребёнка: Юсупов Рафик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юсупов Рафик
Смерть
Неизвестно