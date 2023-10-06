Ополовникова (Маркович) Мария Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ополовникова (Маркович) Мария Богдановна

Место рождения

ст. Малаховка Казанской ж/д, Московской обл

Дата рождения

1885

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Маркович Богдан Афанасьевич

Мать: Маркович Елисавета Ивановна

ст. Малаховка Казанской ж/д, Московской обл
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ополовников Григорий Викторович

Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович

д.Подноволоки Побединского района Московской области
Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Ополовников Александр Викторович

Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович

село Поднаволок, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1914

Дочь: Чегодаева Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович

Рождение ребёнка
После 1915

Сын: Ополовников Петр Викторович

Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович

Бракосочетание
1922

Муж: Ополовников Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Викторовна

Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Смерть
1928
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