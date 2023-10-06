Ополовникова (Маркович) Мария Богдановна
Место рожденияст. Малаховка Казанской ж/д, Московской обл
Дата рождения1885
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
ст. Малаховка Казанской ж/д, Московской обл
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ополовников Григорий Викторович
Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович
д.Подноволоки Побединского района Московской области
Рождение ребёнка
08.11.1911
Сын: Ополовников Александр Викторович
Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович
село Поднаволок, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1914
Дочь: Чегодаева Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович
Рождение ребёнка
После 1915
Сын: Ополовников Петр Викторович
Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Викторовна
Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Смерть
1928