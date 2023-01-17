Вакурова (Зимина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакурова (Зимина) Анна Сергеевна

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.08.1899

Дата смерти

07.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Вакуров Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Вакуров Дмитрий Петрович

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.1931

Дочь: Глазунова Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Вакуров Дмитрий Петрович

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1935

Дочь: Сырых Маргарита Дмитриевна

Отец ребёнка: Вакуров Дмитрий Петрович

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобровская Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вакуров Дмитрий Петрович

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуров Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакуров Дмитрий Петрович

Смерть
07.07.1966
Балобаново, Богородский, Московская область
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