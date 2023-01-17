Вакурова (Зимина) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1899
Дата смерти07.07.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Вакуров Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
17.12.1931
Дочь: Глазунова Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Вакуров Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1935
Дочь: Сырых Маргарита Дмитриевна
Отец ребёнка: Вакуров Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобровская Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Вакуров Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакуров Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1966