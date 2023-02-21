Покусаева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
09.11.1946
Сын: Покусаев Валерий Яковлевич
Отец ребёнка: Покусаев Яков
Рождение ребёнка
01.03.1952
Дочь: Покусаева Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Покусаев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покусаев Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Покусаев Яков