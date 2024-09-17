Хозяшева (Красикова) Августа Александровна
Место рожденияКува
Дата рождения27.10.1897
Дата смерти?.03.1931
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1925
Муж: не указан
Рождение ребёнка
30.01.1926
Дочь: Хозяшева Галина Данииловна
Отец ребёнка: Хозяшев Даниил Петрович
Егва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.05.1927
Дочь: Хозяшева Ираида Даниловна
Отец ребёнка: Хозяшев Даниил Петрович
Большая Коча, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.09.1928
Дочь: Хозяшева Нина Даниловна
Отец ребёнка: Хозяшев Даниил Петрович
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.02.1930
Дочь: Вавилина (Хозяшева) Клара Даниловна
Отец ребёнка: Хозяшев Даниил Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1931
Сын: Хозяшев Анатолий Данилович
Отец ребёнка: Хозяшев Даниил Петрович
Белоево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
?.03.1931