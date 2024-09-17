Хозяшева (Красикова) Августа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозяшева (Красикова) Августа Александровна

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Место рождения

Кува

Дата рождения

27.10.1897

Дата смерти

?.03.1931

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1897

Отец: Красиков Александр Александрович

Мать: Красикова Степанида Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хозяшев Даниил Петрович

Бракосочетание
10.01.1925

Муж: не указан

Рождение ребёнка
30.01.1926

Дочь: Хозяшева Галина Данииловна

Отец ребёнка: Хозяшев Даниил Петрович

Егва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.05.1927

Дочь: Хозяшева Ираида Даниловна

Отец ребёнка: Хозяшев Даниил Петрович

Большая Коча, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.09.1928

Дочь: Хозяшева Нина Даниловна

Отец ребёнка: Хозяшев Даниил Петрович

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.02.1930

Дочь: Вавилина (Хозяшева) Клара Даниловна

Отец ребёнка: Хозяшев Даниил Петрович

Рождение ребёнка
28.02.1931

Сын: Хозяшев Анатолий Данилович

Отец ребёнка: Хозяшев Даниил Петрович

Белоево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
?.03.1931

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