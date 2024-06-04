Скрябин Филимон (Филипп) Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиПосле 1684
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Скрябин Тимофей (Тимошка) Афонасьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Скрябин Василий Филимонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1684