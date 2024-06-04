Скрябин Филимон (Филипп) Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Филимон (Филипп) Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

После 1684

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Скрябин Тимофей (Тимошка) Афонасьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Скрябин Василий Филимонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Скрябин Андрей Филимонов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1684

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