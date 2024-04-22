Авдей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдей Леонтьевич

Место рождения

Нередищи

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Леонтий Иванович

Мать: Василиса Никитична

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ирина Авдеевна

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Катерина Авдеевна

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1846

Сын: Филипп Авдеевич

Мать ребёнка: Аксинья Демидовна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Василиса Авдеевна

Мать ребёнка: Аксинья Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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