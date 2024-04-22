Авдей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Леонтий Иванович
Мать: Василиса Никитична
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ирина Авдеевна
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Катерина Авдеевна
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Филипп Авдеевич
Мать ребёнка: Аксинья Демидовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Василиса Авдеевна
Мать ребёнка: Аксинья Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Смерть
Неизвестно