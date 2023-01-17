Инякина Акулина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Акулина Родионовна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Инякин Федор Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Инякин Федор Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Инякин Федор Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Инякин Степан Федорович

Отец ребёнка: Инякин Федор Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Инякин Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Инякин Федор Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Федор Трофимович

Смерть
Неизвестно
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