Инякина Акулина Родионовна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Инякин Федор Трофимович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Инякин Федор Трофимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Инякин Федор Трофимович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Инякин Федор Трофимович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Инякин Федор Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно