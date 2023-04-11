Липовцев Андрей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовцев Андрей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1863 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липовцев Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Липовцев Григорий Андреев

Мать ребёнка: (Моисеева) Екатерина

Рождение ребёнка
06.09.1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Моисеева) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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