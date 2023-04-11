Липовцев Андрей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Липовцев Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Липовцев Григорий Андреев
Мать ребёнка: (Моисеева) Екатерина
Рождение ребёнка
06.09.1870
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Моисеева) Екатерина
Смерть
Неизвестно