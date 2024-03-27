Бобылёва Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Бобылёв Фёдор Игнатьевич
Кузино, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылёв Иван
Отец ребёнка: Бобылёв Фёдор Игнатьевич
Кузино, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылёв Фёдор
Отец ребёнка: Бобылёв Фёдор Игнатьевич
Кузино, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
Карай, Иркутская область