Бобылёва Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылёва Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Бобылёв Егор Федорович

Отец ребёнка: Бобылёв Фёдор Игнатьевич

Кузино, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылёв Иван

Отец ребёнка: Бобылёв Фёдор Игнатьевич

Кузино, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылёв Фёдор

Отец ребёнка: Бобылёв Фёдор Игнатьевич

Кузино, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
Карай, Иркутская область
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