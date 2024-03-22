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Шелепин Николай Георгиевич

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

06.12.1890

Дата смерти

04.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1890

Отец: Шелепин Георгий Николаевич

Мать: Шелепина Наталия Викентьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.08.1918

Сын: Шелепин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шелепина Вера Ефимовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Шелепина Вера Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепин Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Шелепина Вера Ефимовна

Смерть
04.11.1968
Москва, город федерального значения Москва
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