Шелепин Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1890
Дата смерти04.11.1968
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1890
Рождение ребёнка
18.08.1918
Сын: Шелепин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шелепина Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепин Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Шелепина Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепин Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Шелепина Вера Ефимовна
Смерть
04.11.1968
Москва, город федерального значения Москва