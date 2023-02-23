Лобова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лобов (рекрут С 1829) Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Лобов (сослан В 1831) Яков Иванович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Лобов (сослан В 1831) Яков Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Лобов (сослан В 1831) Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно