Лобова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобова Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Лобов (рекрут С 1829) Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Лобов (сослан В 1831) Яков Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Лобов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Лобов (сослан В 1831) Яков Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Лобов (сослан В 1831) Яков Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобов (сослан В 1831) Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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