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Роман Петрович

Место рождения

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1758 и 1759 г.р.

Мать

Между 1767 и 1774 г.р.

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Петр Ильич

Мать: Мария Яковлевна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1807 и 1816

Жена: Мария Ивановна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Гликерия Романовна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Василиса (Васса) Романовна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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