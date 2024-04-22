Роман Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Петр Ильич
Мать: Мария Яковлевна
Бракосочетание
Между 1807 и 1816
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Гликерия Романовна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Василиса (Васса) Романовна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
После 1825