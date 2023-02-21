Шкарпитко Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Шкарпитко Антон Кононович
Мать: Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно