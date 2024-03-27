Ишмухаметов Шакирзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметов Шакирзян

Место рождения

Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишмухамят

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ишмухамедова) Галия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмухамедов Салимжан

Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмухамедов Ахметжан

Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исмаева) Махруй

Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исмаева) Мяхижихан

Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исмаева) Махибядар

Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ишмухамедов Галимжан

Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ишмухамедов Исмагил Шакиржанович

Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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