Ишмухаметов Шакирзян
Место рожденияИшмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Ишмухамят
Мать: не указана
Дочь: (Ишмухамедова) Галия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Жена: скрыто настройками приватности
Сын: Ишмухамедов Салимжан
Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс
Сын: Ишмухамедов Ахметжан
Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс
Дочь: (Исмаева) Махруй
Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс
Дочь: (Исмаева) Мяхижихан
Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс
Дочь: (Исмаева) Махибядар
Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс
Дочь: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна
Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс
Сын: Ишмухамедов Галимжан
Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс
Сын: Ишмухамедов Исмагил Шакиржанович
Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Гайнуллина) Бибихяляс