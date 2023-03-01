Дровняшин Виктор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1952
Отец: Семен Антонович
Мать: Александра Семеновна
Рождение ребёнка
05.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дровняшина Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
30.07.1980
Сын: Дровняшин Евгений Викторович
Мать ребёнка: не указана