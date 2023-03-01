Дровняшин Виктор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дровняшин Виктор Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1952

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1952

Отец: Семен Антонович

Мать: Александра Семеновна

Рождение ребёнка
05.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дровняшина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
30.07.1980

Сын: Дровняшин Евгений Викторович

Мать ребёнка: не указана

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