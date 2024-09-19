Донина (Бахарева) Юлия Аполоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донина (Бахарева) Юлия Аполоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахарев Аполон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Донина) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Донин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Донин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донин Алексей

Смерть
Неизвестно

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