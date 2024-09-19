Донина (Бахарева) Юлия Аполоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахарев Аполон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Донина) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Донин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Донин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Донин Алексей
Смерть
Неизвестно