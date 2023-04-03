Пинин Николай Федорович
Место рожденияс.Красное, Новосельский район, Тульская область (губерния), Россия
Дата рождения1903
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Пинин Федор
Мать: не указана
с.Красное, Новосельский район, Тульская область (губерния), Россия
Рождение ребёнка
07.07.1937
Мать ребёнка: Пинина Нина Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пинина Нина Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1979