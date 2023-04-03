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Пинин Николай Федорович

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Место рождения

с.Красное, Новосельский район, Тульская область (губерния), Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Пинин Федор

Мать: не указана

с.Красное, Новосельский район, Тульская область (губерния), Россия
Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Пинин Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Пинина Нина Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинина Нина Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1979
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