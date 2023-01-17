Елисеева Прасковья Пимановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Елисеев Григорей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Елисеев Григорей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Агапия Григорьевна
Отец ребёнка: Елисеев Григорей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Елисеев Григорей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно