Солодянкина (Вершинина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина (Вершинина) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Вершинин Федор Никитич

Мать: Вершинина Пелагея Захаровна

Рождение ребёнка
19.03.1770

Дочь: Огородникова Дария Савельевна

Отец ребёнка: Солодянкин Савелий Миронович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Солодянкин Пахомий Савельевич

Отец ребёнка: Солодянкин Савелий Миронович

Рождение ребёнка
26.08.1774

Сын: Солодянкин Андриан Савельевич

Отец ребёнка: Солодянкин Савелий Миронович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Дернова Параскева Савельевна

Отец ребёнка: Солодянкин Савелий Миронович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Глухих Анна Савельевна

Отец ребёнка: Солодянкин Савелий Миронович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ефросиния Савельевна

Отец ребёнка: Солодянкин Савелий Миронович

Смерть
Неизвестно
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