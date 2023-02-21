Солодянкина (Вершинина) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
19.03.1770
Дочь: Огородникова Дария Савельевна
Отец ребёнка: Солодянкин Савелий Миронович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Солодянкин Пахомий Савельевич
Отец ребёнка: Солодянкин Савелий Миронович
Рождение ребёнка
26.08.1774
Сын: Солодянкин Андриан Савельевич
Отец ребёнка: Солодянкин Савелий Миронович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Дернова Параскева Савельевна
Отец ребёнка: Солодянкин Савелий Миронович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Глухих Анна Савельевна
Отец ребёнка: Солодянкин Савелий Миронович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ефросиния Савельевна
Отец ребёнка: Солодянкин Савелий Миронович
Смерть
Неизвестно