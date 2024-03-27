Калюжный Михаил Илларионович
Место рожденияс.Корниловка Карасуском районе Костанайской области Казахстана
Дата рождения1900
Дата смерти1971
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Калюжный Илларион
с.Корниловка Карасуском районе Костанайской области Казахстана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калюжная Александра
Смерть
1971