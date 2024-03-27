Калюжный Михаил Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжный Михаил Илларионович

Место рождения

с.Корниловка Карасуском районе Костанайской области Казахстана

Дата рождения

1900

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Калюжный Илларион

Мать: не указана

с.Корниловка Карасуском районе Костанайской области Казахстана
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калюжная Александра

Смерть
1971
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