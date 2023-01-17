Чичерин Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичерин Алексей Владимирович

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

22.12.1899

Дата смерти

15.01.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1899
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933
г. Караганда, Казахская ССР
Место жительства
С 1938 по 1946
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1946
г. Львов, Украинская ССР
Смерть
15.01.1989
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