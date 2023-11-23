Алексей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Семион Максимов
Мать: Степанида Алексеева
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Федорова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тимофей Алексеев
Мать ребёнка: Арина Федорова
ЦАМО ф.761 опись 1 Книга очередная рекрутская вотчины Его Сиятельства Графа Виктора Никитича Панина села Марфина с деревнями Составлена февраля 20 дня 1845г №33 Семен Максимов женат (55) 66 сын его... Показать все
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Арина Федорова
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1848г №38 Сергей Семенов (28) 43 Жена Марфа Алексеева (36) 50 1й сын Иван (3) 17 2й сын Ефим (н/р) 7 Дочь Пелагея (н/р) 14 Сергея мать Степанида Алексеева... Показать все
Военная служба
1835
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно