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Алексей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Семион Максимов

Мать: Степанида Алексеева

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Федорова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Арина Федорова

ЦАМО ф.761 опись 1 Книга очередная рекрутская вотчины Его Сиятельства Графа Виктора Никитича Панина села Марфина с деревнями Составлена февраля 20 дня 1845г №33 Семен Максимов женат (55) 66 сын его... Показать все
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Арина Федорова

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1848г №38 Сергей Семенов (28) 43 Жена Марфа Алексеева (36) 50 1й сын Иван (3) 17 2й сын Ефим (н/р) 7 Дочь Пелагея (н/р) 14 Сергея мать Степанида Алексеева... Показать все
Военная служба
1835
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно

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