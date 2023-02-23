Агашка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1654
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1654
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1672
Сын: Конайка Ошанов
Отец ребёнка: Оштайка Кодаров
Рождение ребёнка
1682
Сын: Левка Ошанов
Отец ребёнка: Оштайка Кодаров
Рождение ребёнка
1697
Сын: Мишка Ошанов
Отец ребёнка: Оштайка Кодаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оштайка Кодаров
Смерть
Неизвестно