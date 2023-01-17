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Толкачева Анна Федоровна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Толкачев Роман Игнатьевич

Отец ребёнка: Толкачев Игнатий Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Толкачева Агафья Игнатьевна

Отец ребёнка: Толкачев Игнатий Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Толкачев Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Толкачев Игнатий Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Толкачева Акилина Игнатьевна

Отец ребёнка: Толкачев Игнатий Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Игнатий Степанович

Смерть
Неизвестно
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