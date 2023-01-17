Толкачева Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Толкачев Роман Игнатьевич
Отец ребёнка: Толкачев Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Толкачева Агафья Игнатьевна
Отец ребёнка: Толкачев Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Толкачев Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Толкачев Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Толкачева Акилина Игнатьевна
Отец ребёнка: Толкачев Игнатий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно