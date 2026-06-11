Булдакова Зеновья
женский, родилась 1802
умерла Неизвестно
Супруги
Булдаков Семен Савастьянов10.04.1805 г.р.
Дети
Булдаков Лаврентий Семенов1824 г.р.
(Булдакова) Авдотья Семеновна1827 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Булдаков Лаврентий Семенов
Отец ребёнка: Булдаков Семен Савастьянов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Булдакова) Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Булдаков Семен Савастьянов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Булдаков Семен Савастьянов
Смерть
Неизвестно