Булдакова Зеновья 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Булдакова Зеновья

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1802

умерла Неизвестно

Супруги
Булдаков Семен Савастьянов10.04.1805 г.р.
Дети
Булдаков Лаврентий Семенов1824 г.р.
(Булдакова) Авдотья Семеновна1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Семен Савастьянов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Булдаков Лаврентий Семенов

Отец ребёнка: Булдаков Семен Савастьянов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Булдакова) Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Булдаков Семен Савастьянов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Булдаков Дорофей Семенов

Отец ребёнка: Булдаков Семен Савастьянов

Смерть
Неизвестно

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