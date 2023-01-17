Бусел Кузьма Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1903
Отец: Бусел Григорий Фомич
Рождение ребёнка
04.12.1925
Дочь: Горохова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Бусел Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
13.10.1927
Дочь: Живаева Екатерина Кузьминична
Мать ребёнка: Бусел Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
12.07.1929
Сын: Бусел Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Бусел Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
21.05.1932
Дочь: Надежда Кузьминична
Мать ребёнка: Бусел Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край