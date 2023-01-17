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Бусел Кузьма Григорьевич

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

25.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1903

Отец: Бусел Григорий Фомич

Мать: Бусел Наталья Кузьминична

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
04.12.1925

Дочь: Горохова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Бусел Прасковья Сергеевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
13.10.1927

Дочь: Живаева Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: Бусел Прасковья Сергеевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.07.1929

Сын: Бусел Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Бусел Прасковья Сергеевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.05.1932

Дочь: Надежда Кузьминична

Мать ребёнка: Бусел Прасковья Сергеевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусел Прасковья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
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