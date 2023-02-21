Гугберидзе Гиоргий Тугович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гугберидзе Гиоргий Тугович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1988

Сын: Гугберидзе Гиоргий Гиоргиевич

Мать ребёнка: Абжандадзе Лали Павловна

Рождение ребёнка
03.06.1992

Дочь: Гугберидзе Натиа Гиоргиевна

Мать ребёнка: Абжандадзе Лали Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абжандадзе Лали Павловна

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