Гугберидзе Гиоргий Тугович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1988
Сын: Гугберидзе Гиоргий Гиоргиевич
Мать ребёнка: Абжандадзе Лали Павловна
Рождение ребёнка
03.06.1992
Дочь: Гугберидзе Натиа Гиоргиевна
Мать ребёнка: Абжандадзе Лали Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абжандадзе Лали Павловна