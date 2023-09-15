Матяшова (Писарева) Римма Маркелова
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1931
Дата смертиОколо ?.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1931
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1950
Сын: Матяшов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Матяшов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
26.05.1954
Сын: Матяшов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Матяшов Яков Андреевич
Смерть
Около ?.04.1991