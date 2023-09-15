Матяшова (Писарева) Римма Маркелова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матяшова (Писарева) Римма Маркелова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1931

Дата смерти

Около ?.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1931

Отец: Писарев Маркел Сергеевич

Мать: Писарева (Фалилеева) Феоклета (Нина) Евграфовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1950

Сын: Матяшов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Матяшов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
26.05.1954

Сын: Матяшов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Матяшов Яков Андреевич

Смерть
Около ?.04.1991

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