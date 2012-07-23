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Бергман Абрам Яковлевич

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Место рождения

Зеленовка — упразднённое в 1998 году село в Переволоцком районе Оренбургской области

Дата рождения

21.10.1946

Дата смерти

23.07.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1946

Отец: Бергман Яков Абрамович

Мать: Бергман ?

Зеленовка — упразднённое в 1998 году село в Переволоцком районе Оренбургской области
Рождение ребёнка
15.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бергман Галина Григорьевна

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бергман Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бергман Виктор Абрамович

Мать ребёнка: Бергман Галина Григорьевна

Смерть
23.07.2012
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
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