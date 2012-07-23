Бергман Абрам Яковлевич
Место рожденияЗеленовка — упразднённое в 1998 году село в Переволоцком районе Оренбургской области
Дата рождения21.10.1946
Дата смерти23.07.2012
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1946
Отец: Бергман Яков Абрамович
Мать: Бергман ?
Зеленовка — упразднённое в 1998 году село в Переволоцком районе Оренбургской области
Рождение ребёнка
15.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бергман Галина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бергман Галина Григорьевна
Смерть
23.07.2012