Зеленовка — упразднённое в 1998 году село в Переволоцком районе Оренбургской области

Место рождения Зеленовка — упразднённое в 1998 году село в Переволоцком районе Оренбургской области

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