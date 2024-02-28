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Волошин Мирон Антонов

Место рождения

пригородняя слобода города Острогожска Новая Сотня

Дата рождения

1836

Дата смерти

24.11.1875

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Волошин Антон Прохоров

Мать: Волошина Екатерина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волошина Мелания Михайлова

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Волошина) Евдокия Миронова

Мать ребёнка: Волошина Мелания Михайлова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Волошин Стефан Миронов

Мать ребёнка: Волошина Мелания Михайлова

Рождение ребёнка
23.05.1874

Сын: Волошин Михаил Миронов

Мать ребёнка: Волошина Мелания Михайлова

Смерть
24.11.1875
Причина смерти: натуральною

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