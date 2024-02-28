Волошин Мирон Антонов
Место рожденияпригородняя слобода города Острогожска Новая Сотня
Дата рождения1836
Дата смерти24.11.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Волошина) Евдокия Миронова
Мать ребёнка: Волошина Мелания Михайлова
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Волошина Мелания Михайлова
Рождение ребёнка
23.05.1874
Мать ребёнка: Волошина Мелания Михайлова
Смерть
24.11.1875
Причина смерти: натуральною