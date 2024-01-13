Давидовская (Dawidowskaja) Feofania Markovna
Место рожденияд. Городок, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения16.12.1881
Дата смерти18.04.1953
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1881
д. Городок, Бобруйский уезд, Минская губерния
Родилась в семье учителя и крестьянки, закончила Киевскую гимназию.
Образование
С 1893 по 1900
Киевская женская гимназия В.Н. Ващенко-Захарченко (А.Т. Дучинской)
Среднее
Рождение ребёнка
26.07.1904
Сын: Петрович Vasil
Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович
д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
21.04.1906
Дочь: Бурлак Вера
Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович
Рождение ребёнка
05.01.1908
Дочь: Фалинская Ольга
Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович
Рождение ребёнка
16.04.1909
Дочь: Петрович Лидия
Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович
Якiмавiчы, Баранавіцкі раён, Брэсцкая вобласць, Belarus
Родилась в семье сельского православного священника.
Рождение ребёнка
14.01.1911
Сын: Петрович Александр
Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович
д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
14.11.1911
Сын: Петрович Алексей
Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович
д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
07.11.1912
Дочь: Петрович Зинаида
Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович
д.Якимовичи Калинковичского р-на Гомельской обл.
Рождение ребёнка
01.01.1915
Сын: Петрович Олег
Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович
г.п. Брагин Гомельской обл, БССР
Развод
23.12.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1953
г. Гомель, БССР
Похороны
Неизвестно
Гомель, Беларусь