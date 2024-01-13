Давидовская (Dawidowskaja) Feofania Markovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидовская (Dawidowskaja) Feofania Markovna

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Место рождения

д. Городок, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

16.12.1881

Дата смерти

18.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1881

Отец: Давидовский Марк Фёдорович

Мать: Давидовская Евдокия Ивановна

д. Городок, Бобруйский уезд, Минская губерния
Родилась в семье учителя и крестьянки, закончила Киевскую гимназию.
Образование
С 1893 по 1900
Киевская женская гимназия В.Н. Ващенко-Захарченко (А.Т. Дучинской)
Среднее
Рождение ребёнка
26.07.1904

Сын: Петрович Vasil

Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович

д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
21.04.1906

Дочь: Бурлак Вера

Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович

Рождение ребёнка
05.01.1908

Дочь: Фалинская Ольга

Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович

Рождение ребёнка
16.04.1909

Дочь: Петрович Лидия

Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович

Якiмавiчы, Баранавіцкі раён, Брэсцкая вобласць, Belarus
Родилась в семье сельского православного священника.
Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Петрович Александр

Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович

д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
14.11.1911

Сын: Петрович Алексей

Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович

д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
07.11.1912

Дочь: Петрович Зинаида

Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович

д.Якимовичи Калинковичского р-на Гомельской обл.
Рождение ребёнка
01.01.1915

Сын: Петрович Олег

Отец ребёнка: Petrovich Петр Иосифович

г.п. Брагин Гомельской обл, БССР
Развод
23.12.1929

Муж: Petrovich Петр Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Petrovich Петр Иосифович

Смерть
18.04.1953
г. Гомель, БССР
Похороны
Неизвестно
Гомель, Беларусь
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