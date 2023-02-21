Буевич (Лис) Нина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лис Антон Павлович
Мать: Лис Антонина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестерева Галина Владимировна
Отец ребёнка: Буевич Владимир Станиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буевич Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Буевич Владимир Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравец Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Буевич Владимир Станиславович
Смерть
Неизвестно