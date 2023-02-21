Буевич (Лис) Нина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буевич (Лис) Нина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лис Антон Павлович

Мать: Лис Антонина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестерева Галина Владимировна

Отец ребёнка: Буевич Владимир Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буевич Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Буевич Владимир Станиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буевич Владимир Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравец Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Буевич Владимир Станиславович

Смерть
Неизвестно
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