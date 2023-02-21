Наталья Ивановна (6.404) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна (6.404)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич (6.404)

Рождение ребёнка
11.04.1873

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич (6.404)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Григорьевич (6.404)

Смерть
Неизвестно
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