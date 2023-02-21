Наталья Ивановна (6.404)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич (6.404)
Рождение ребёнка
11.04.1873
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич (6.404)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно