Строев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строев Иван Васильевич

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Место рождения

Малышево, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Малышево, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1897
Москва, город федерального значения Москва
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