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Строев Иван Васильевич
Строев Иван Васильевич
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Место рождения
Малышево
, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Дата рождения
Около 1816
Дата смерти
1897
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Малышево
, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1897
Москва
, город федерального значения Москва
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