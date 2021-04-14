Строев Иван Васильевич Около 1816 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Строев Иван Васильевич

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился Около 1816 ст., Плесец, Ковровский уезд, Владимирская губерния

умер 1897, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Алексинская Анна ПетровнаОколо 1793 г.р.
Отец
Алексинский Василий ИвановичОколо 1794 г.р.
Супруги
Екатерина Ивановна1833 г.р.
Строева (Скворцоова) Агрипина Ивановна1827 г.р.
Дети
Богословская (Строева) Клавдия Ивановна31.10.1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: Алексинский Василий Иванович

Мать: Алексинская Анна Петровна

Плесец, Ковровский уезд, Владимирская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строева (Скворцоова) Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1846

Дочь: Богословская (Строева) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Строева (Скворцоова) Агрипина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1897
Москва, город федерального значения Москва

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