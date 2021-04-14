Строев Иван Васильевич
мужской, родился Около 1816 ст., Плесец, Ковровский уезд, Владимирская губерния
умер 1897, Москва, город федерального значения Москва
МатьАлексинская Анна ПетровнаОколо 1793 г.р.
ОтецАлексинский Василий ИвановичОколо 1794 г.р.
Супруги
Екатерина Ивановна1833 г.р.
Дети
Богословская (Строева) Клавдия Ивановна31.10.1846 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.
Плесец, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1846
Дочь: Богословская (Строева) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Строева (Скворцоова) Агрипина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1897
Москва, город федерального значения Москва