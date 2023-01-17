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Селезнев Олег Викторович

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Место рождения

Николо-Сергиевка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

10.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1979

Отец: Селезнев Виктор Александрович

Мать: Селезнева Евгения Ивановна

Николо-Сергиевка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
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