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Селезнев Олег Викторович
Селезнев Олег Викторович
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Место рождения
Николо-Сергиевка
, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Дата рождения
10.07.1979
Пол
Мужской
Отец
Селезнев Виктор Александрович
1948 г.р.
Мать
Селезнева (Першенкова) Евгения Ивановна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1979
Отец:
Селезнев Виктор Александрович
Мать:
Селезнева Евгения Ивановна
Николо-Сергиевка
, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
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