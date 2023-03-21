Малышев Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Малышев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1927
Мать ребёнка: Малышева Ольга Васильевна
Ставрово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Актовая запись: №79 о 18.09.1927г. Бабаевский сельский Совет Ставровской волости Владимирского уезда
Место жительства
18.09.1927
Астафьево, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Малышев Леонид
Мать ребёнка: Малышева Ольга Васильевна
Владимирская область, Собинский район
Смерть
Неизвестно