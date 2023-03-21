Малышев Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Малышев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1927

Сын: Малышев Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Малышева Ольга Васильевна

Ставрово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Актовая запись: №79 о 18.09.1927г. Бабаевский сельский Совет Ставровской волости Владимирского уезда
Место жительства
18.09.1927
Астафьево, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Малышев Леонид

Мать ребёнка: Малышева Ольга Васильевна

Владимирская область, Собинский район
Смерть
Неизвестно
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