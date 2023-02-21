Боннен (Bonnin) Дениз (Denise)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боннен Мариус
Мать: не указана
Бракосочетание
28.02.1622
Муж: Буйон Пьер
Макон, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
06.07.1635
Сын: Буйон Дени
Отец ребёнка: Буйон Пьер
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
Неизвестно