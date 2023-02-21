Боннен (Bonnin) Дениз (Denise) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боннен (Bonnin) Дениз (Denise)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боннен Мариус

Мать: не указана

Бракосочетание
28.02.1622

Муж: Буйон Пьер

Макон, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
06.07.1635

Сын: Буйон Дени

Отец ребёнка: Буйон Пьер

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
Неизвестно
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