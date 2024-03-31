Александра Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Семенова

Александра Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1876 и 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вашунин Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Вашунин Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Вашунин Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Вашунин Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Вашунин Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Вашунин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Вашунин Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно

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