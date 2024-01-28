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Яковлев Алексей Семенович

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
из мещан
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бабурина (Яковлева) Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: Яковлева (Рахманова) Надежда Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Военная служба
С 1914 ст.
Смерть
1941
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
до смерти в 1941 году жил в собственном доме (кажется, где-то на Окружной)

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