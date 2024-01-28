Яковлев Алексей Семенович
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
из мещан
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бабурина (Яковлева) Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Яковлева (Рахманова) Надежда Ивановна
Военная служба
С 1914 ст.
Смерть
1941
до смерти в 1941 году жил в собственном доме (кажется, где-то на Окружной)