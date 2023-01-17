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Чувашова Анфиса Анатольевна
Чувашова Анфиса Анатольевна
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
21.04.1982
Пол
Женский
Отец
Чувашов Анатолий Геннадьевич
1957 г.р.
Мать
Высокая Ирина Витальевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1982
Отец:
Чувашов Анатолий Геннадьевич
Мать:
Высокая Ирина Витальевна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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