Тихонова Тиханова Александра Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 30.10.1891
Сын: Тихонов Тиханов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Тихонов Тиханов Иван Филиппов
Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Выписка из метрической книги Челябинской Свято-Троицкой церкви за 1891 год: Октябрь 30.31 Михаил Родители: Пермской губернии Екатеринбургского уезда Кыштымской волости ... запасный уинтер-офицер Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно