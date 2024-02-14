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Завгородний Петр Николаевич

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

07.07.1927

Дата смерти

11.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1956

Дочь: (Завгородняя) Вера

Мать ребёнка: Завгородняя (Мокшанина) Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
29.03.1960

Дочь: Сукнева (Завгородняя) Нина Петровна

Мать ребёнка: Завгородняя (Мокшанина) Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
24.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завгородняя (Мокшанина) Татьяна Ильинична

Смерть
11.07.1986

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