Завгородний Петр Николаевич
Место рожденияКазахстан
Дата рождения07.07.1927
Дата смерти11.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1956
Дочь: (Завгородняя) Вера
Мать ребёнка: Завгородняя (Мокшанина) Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
29.03.1960
Дочь: Сукнева (Завгородняя) Нина Петровна
Мать ребёнка: Завгородняя (Мокшанина) Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
24.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завгородняя (Мокшанина) Татьяна Ильинична
Смерть
11.07.1986