Васса Фаддеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смертиМежду 1819 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Терещенков Василий Васильев
Отец ребёнка: Терещенков Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Отец ребёнка: Терещенков Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенков Тихон Васильев
Отец ребёнка: Терещенков Василий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Между 1819 и 1834
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки