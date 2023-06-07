Васса Фаддеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Фаддеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

Между 1819 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Терещенков Василий Васильев

Отец ребёнка: Терещенков Василий Никифоров

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Терещенков Петр Васильев

Отец ребёнка: Терещенков Василий Никифоров

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенков Тихон Васильев

Отец ребёнка: Терещенков Василий Никифоров

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенков Василий Никифоров

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Между 1819 и 1834
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
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